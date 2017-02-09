Италия

Наставник Милана Винченцо Монтелла дал комментарий после матча против Болоньи (1:0).

Милан в гостях уже на 59-й минуте остался вдевятером: удаления получили Куцка и Палетта. Тем не менее, гол Пашалича на 89-й минуте принес россо-нери победу.

"Было сложно сдержать эмоции после матча. Это великая победа, которая стоит больше, чем три очка. Это доказывает, что мы команда с душой, сердцем и яйцами", — цитирует Монтеллу Football Italia.

"По ходу сезона есть пики и спады формы, но наша главная проблема – это травмы и глупые поражения. Такие матчи, как с Удинезе, случаются раз в году".

"Я видел команды, которые выигрывали вдесятером, но вдевятером – это вовсе необычно".

"Хочу выделить Андреа Поли, который доигрывал матч с травмой и всем помогал на поле. Он очень тяжело работал", — отметил специалист.