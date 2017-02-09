Вингер Милана Жерар Деулофеу дал комментарий после матча против Болоньи (1:0).
Милан в гостях уже на 59-й минуте остался вдевятером: удаления получили Куцка и Палетта. Тем не менее, гол Пашалича на 89-й минуте принес россо-нери победу.
Деулофеу стал автором голевой передачи.
"Невероятная ночь. Эти три очка очень важны и мы очень рады", — цитирует Деулофеу Football Italia.
"Думал, красные карточки тяжелее отобразятся на игре. Милан – великий клуб и должен справляться с такими проблемами".
"Эти три очка стоят шести. Даже десяти! Никогда не видел таких матчей с участием команды из девяти человек".
"День за днем Милан прибавляет. С голодными молодыми игроками наша команда может пойти далеко", — отметил испанец.