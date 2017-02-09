Тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию вокруг своей персоны.
МАССИМИЛИАНО АЛЛЕГРИ, GOAL.COM
09 февраля 2017, 11:59
Появились слухи, что Аллегри может заменить в Арсенале Арсена Венгера. Итальянец не подтвердил, но и не опроверг данную информацию.
"Я не буду отрицать или подтверждать что-либо. Я един с Ювентусом и сосредоточен только на победах", — цитирует Аллегри Sky Sports.
"СМИ любят говорить о том, что я уйду, даже, если дела идут хорошо", — заявил специалист.
Ювентус сейчас лидирует в Серии A и может в шестой раз подряд и в третий под началом Аллегри взять Скудетто.