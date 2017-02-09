Италия

Нападающий Быков Андреа Белотти привлек внимание Галактикос.

Как информирует итальянское издание Gazzetta Dello Sport, президент Торино Урбано Кайро и его коллега из Реала Флорентино Перес встретятся во время матча между Наполи и Сливочными в рамках ЛЧ, чтобы обсудить трансфер 23-летнего форварда.

Напомним, что недавно Белотти подписал с туринским клубом новый контракт, в котором указана клаусула в размере 100 миллионов евро.

Помимо Реала в услугах молодого итальянца заинтересованы несколько клубов из АПЛ и Бундеслиги.

В текущем сезоне Белотти провел 23 матча во всех турнирах в составе Торино и забил 17 голов.