Италия

Бразильский атакующий хавбек туринского Ювентуса Эрнанес сегодня официально оформил переход в китайский коллектив Хэбэй Чайна Форчун.

Напомним. что вчера футболист Старой Синьоры Эрнанес сам подтвердил уход из стана действующего чемпиона Италии. Ранее, переход в коллектив Хэбэй Чайна Форчун был лишь вопросом времени, клубам оставалось урегулировать лишь мелкие детали.

И вот сегодня команды наконец-то объявили о переходе игрока. Как информирует официальный сайт бьянко-нери, Эрнанес перешел в китайский коллектив за восемь миллионов евро, еще два миллиона туринцы получать в виде бонусов.

Бразилец уже попрощался с товарищами по команде и отправился в испанскую Марбелью, где его новый коллектив сейчас проходит последний этап подготовки к чемпионату.

"Футбольный клуб Ювентус объявляет о соглашении с Хэбэй Чайна Форчун относительно трансфера Эрнанеса", — говорится в официальном заявлении Старой Синьоры.

"Сумма в восемь миллионов евро будет выплачена в полном объеме в течение следующих 15-ти дней после оформления необходимых документов. Стоимость договора может увеличиться еще на два миллиона в случае выполнения определенных условий во время данного периода".

В текущем сезоне Эрнанес отыграл за Ювентус во всех турнирах 13 матчей, отметившись одним забитым мячом.