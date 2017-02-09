Италия

Форвард римского Лацио Чиро Иммобиле отметил важность предстоящего поединка против Милана, проходящего в рамках 24-го тура Серии А.

Напомним, что ряды Орлов нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле пополнил в конце июля минувшего года.

Совсем скоро бьянко-челести будут противостоять некогда грозному Милану, который в последней встречи чемпионата умудрился вдевятером добыть важнейшие три пункта против Болоньи (1:0). Форвард Лацио заявил, что будущая игра с россо-нери имеет немаловажное значение для его команды относительно возможной борьбы за попадание в еврокубки.

"Это будет важная игра с Миланом. Мы наблюдали за их игрой в недавнем поединке против Болоньи, когда на поле в составе Милана осталось всего-навсего девять футболистов".

Не забыл упомянуть Иммобиле и о встрече с Ромой, которая состоится в рамках полуфинала Кубка Италии.

"Дерби в Кубке Италии с Ромой? Об этом еще рано говорить. У нас до этой встречи еще не одна игра, потому, сейчас нам важно сосредоточиться исключительно на предстоящей игре с Миланом", — резюмировал Иммобиле.

В текущем сезоне Чиро Иммобиле провел за Лацио в Серии А 22 матча, в которых сумел отличиться 12-ю забитыми мячами.