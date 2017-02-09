Италия

Полузащитник римской Ромы Раджа Наингголан показал свою неприязнь к Старой Синьоре в контексте не совсем заслуженных побед бьянко-нери в текущем сезоне.

В этом году римская Рома ведет отчаянную борьбу с туринским Ювентусом за золото Серии А — пока, успехи подопечных Лучано Саллетти далеки от идеала, семь очков отставания от действующего чемпиона страны за 15 туров до окончания текущего сезона.

Раджа Наингголан, который славится своими бойцовскими качествами на поле, решил весьма резко пройтись по туринцам, заявив, что их победы добываются в не совсем честном бою.

"Я ненавижу Ювентус, потому что они всегда побеждают либо с пенальти, либо со штрафного", — заявил Наинголлан Football Italia.

"Я тот, кто выступает против Ювентуса. Я ненавидел их всегда. Когда я был еще в составе Кальяри, мы всегда играли с Ювентусом на их поле вничью".

"Я приехал в Рим, чтобы выиграть что-то в борьбе против Ювентуса, который всегда имел помощь. Если мы не выиграем скудетто, мы победим в Кубке Италии, я вам говорю. Мы победим Лацио в полуфинале, поверьте мне", — подытожил Раджа Наингголан.

В текущем сезоне Раджа Наингголан принял участие в 22-х поединках своей команды в Серии А, в них он сумел отличиться пятью забитыми мячами.