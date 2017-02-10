Италия

В следующее трансферное окно вингер Баварии Дуглас Коста может сменить клубную прописку.

Несколько дней назад Дуглас Коста в интервью немецкому изданию сообщил о том, что в конце сезона он может покинуть Германию. Некоторые СМИ писали, что бразилец недоволен своим статусом в Баварии и поэтому подумывает об уходе.

Как информирует Calciomercato, если же в конце сезона Дуглас подтвердит свое желание сменить клубную прописку, то Ювентус будет готов оформить его трансфер.

Согласно источнику, летом бьянко-нери в любом случае будут выходить на рынок с целью подписать сильного вингера, а в этом случае игрок Баварии может стать приоритетным вариантом для итальянского клуба.

Отметим, что после того самого интервью Косты, в котором он рассказал о потенциальном уходе из Баварии, наставник Ротен Карло Анчелотти с уверенностью заявил, что его подопечного все устраивает в Германии.

В текущем сезоне 26-летний Коста провел за свою команду 20 матчей во всех турнирах, отметившись при этом пятью голами и четырьмя результативными передачами.