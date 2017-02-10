Италия

На следующей неделе представители Наполи встретятся с представителями вингера Лоренцо Инсинье, чтобы обсудить продление контракта.

Прошлым летом Наполи уже пытался продлить контракт с Лоренцо, однако тогда сторонам не удалось прийти к согласию.

Инсинье не лучшим образом начал нынешний сезон, однако со временем набрал обороты. Сейчас на счету Лоренцо 7 голов и 5 ассистов в Серии А. За всю прошлую кампанию он забил в чемпионате 12 голов и сделал 10 ассистов.

Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство Партенопеи намерено на следующей неделе встретиться с представителями игрока, чтобы начать переговоры по новому контракту.

Нынешнее соглашение Лоренцо рассчитано до 2019 года. По нему футболист зарабатывает 1,1 млн евро/сезон.