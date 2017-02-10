Италия

Колумбийский форвард блу-черкьятти Луис Муриэль, заявил, что не намерен сейчас обсуждать свое будущее, так как в составе Сампдории его на данный момент полностью все устраивает.

Напомним, что Луис Муриэль пополнил ряды Самп в январе 2015 года — тогда, форвард сборной Колумбии перешел из Удинезе в стан блу-черкьятти за 13 миллионов евро.

Далее был интерес к футболисту со стороны турецкого Фенербахче и лондонского Челси, однако дальше слов, дела со стороны этих коллективов так и не дошли.

Сегодня же стало известно о том, что миланский Интер уже практически согласовал с нападающим Сампдории детали личного контракта, а это означает, что в следующее трансферное окно Муриэль таки перейдет в составе нерадзурри.

Тем не менее, как отмечает издание Football Italia, Луис Муриэль сейчас сосредоточен исключительно на выступлениях за свой нынешний коллектив. Он не намерен думать о будущем, ведь для него сейчас важна только одна команда.

"Сейчас я думаю только о Сампдории, а не о своем будущем. Я хочу наслаждаться проведенным здесь временем и делать все возможное для команды, цвета которой я защищаю на данный момент".

"Я надеюсь, что мы добьемся поставленных целей в этом сезоне", — резюмировал Муриэль.

В текущем сезоне Муриэль провел за свою команду 23 матча в Серии А, забил 8 голов и отметился 7 ассистами.