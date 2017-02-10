Колумбийский форвард блу-черкьятти Луис Муриэль, заявил, что не намерен сейчас обсуждать свое будущее, так как в составе Сампдории его на данный момент полностью все устраивает.
ЛУИС МУРИЭЛЬ, TWITTER
10 февраля 2017, 13:44
Напомним, что Луис Муриэль пополнил ряды Самп в январе 2015 года — тогда, форвард сборной Колумбии перешел из Удинезе в стан блу-черкьятти за 13 миллионов евро.
Далее был интерес к футболисту со стороны турецкого Фенербахче и лондонского Челси, однако дальше слов, дела со стороны этих коллективов так и не дошли.
Сегодня же стало известно о том, что миланский Интер уже практически согласовал с нападающим Сампдории детали личного контракта, а это означает, что в следующее трансферное окно Муриэль таки перейдет в составе нерадзурри.
Тем не менее, как отмечает издание Football Italia, Луис Муриэль сейчас сосредоточен исключительно на выступлениях за свой нынешний коллектив. Он не намерен думать о будущем, ведь для него сейчас важна только одна команда.
"Сейчас я думаю только о Сампдории, а не о своем будущем. Я хочу наслаждаться проведенным здесь временем и делать все возможное для команды, цвета которой я защищаю на данный момент".
"Я надеюсь, что мы добьемся поставленных целей в этом сезоне", — резюмировал Муриэль.
В текущем сезоне Муриэль провел за свою команду 23 матча в Серии А, забил 8 голов и отметился 7 ассистами.