Италия

Нападающий Лацио Бальде Кейта попал в сферу интересов Красных дьяволов и россо-нери.

Ранее стало известно, что римский клуб предложил 21-летнему форварду новый контракт, но игрок ответил отказом.

После этого появилась информация, что Лацио летом будет рассматривать продажу Кейта за 25 миллионов евро.

По данным издания Mancester Evening News, ситуацией с молодым ивуарийцем планируют воспользоваться Юнайтед и Милан, летом сделав предложения Орлам по поводу его трансфера.

Контракт Кейта с Лацио рассчитан до лета 2018 года.

В текущем сезоне он провел 17 матчей в чемпионате Италии и записал на свой счет 6 забитых мячей.