Италия

Президент Палермо Маурисио Дзампарини сегодня заявил, что уже в следующем месяце его детище перейдет в руки американцам.

Как сообщает издание Football Italia, нынешний президент Палермо Маурисио Дзампарини наконец-то договорился с новыми владельцами относительно дальнейшей продажи Палермо. Согласно полученной информации, данная сделка будет завершена в марте текущего года.

"Я верю в спасение Палермо по итогам этого сезона", — заявил Дзампарини.

"Ничья с Наполи и победа в матче против Кротоне придают нам надежду, что еще все возможно. Отдельное спасибо стоит сказать Нестеровски".

"Мы заплатили за него полмиллиона евро, теперь его стоимость колеблется в районе 15-20 миллионов".

"Тем не менее, скоро эти проблемы перестанут для меня существовать. Я продам Палермо американцам в марте", — заявил Дзампарини не конкретизируя деталей потенциальной сделки.

Владельцем Палермо Дзампарини стал в 2002 году, когда выкупил за 20 миллионов евро контрольный пакт акций у Франко Сенси.