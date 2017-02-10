Италия

Подопечные Маурицио Сарри добыли победу над Дженоа, забив два сухих гола в ворота генуэзцев.

В преддверии выезда в Мадрид на матч Лиги чемпионов против Реала, Наполи в рамках Серии А принимал Дженоа. Маурицио Сарри пришлось обойтись без Элсида Хисая и Хосе Кальехона – оба игрока правой бровки отбывали дисквалификацию. Но даже и без них Партенопеи считались однозначным фаворитом встречи: южане сейчас на коне (вспомнить хотя бы победу над Болоньей в прошлом туре 7:1), а Дженоа в последних семи матчах добыла всего два балла. Впрочем, игроки Наполи всеми мыслями были на Сантьяго Бернабеу, поэтому игра с Грифонами не стала такой уж и легкой прогулкой.



Сложно поверить, но в первый полчаса встречи адзурри ни разу не пробили по воротам Эудженио Ламанны. Более того, на поле Сан Паоло была полностью равная игра, а гости ничем не уступали Партенопеи. У неаполитанцев не проходили свои типичные контрвыпады, а игра на флангах желала лучшего. Коллектив Ивана Юрича неплохо действовал в обороне и глушил игру, изредка убегая вперед.



Только после тридцатой минуты встречи у Наполи наконец-то появились моменты, но до перерыва забить не удалось: Ламанна парировал выстрелы Мертенса и Инсинье, Кулибали пробил мимо ворот, а семь корнеров никаких дивидендов не принесли. С нулями на табло команды ушли отдыхать.



Зато со стартом во второго тайма южане заметно прибавили и быстро открыли счет в матче. Это Петр Зьелински оказался первым на подхвате и мощно пробил с восемнадцати метров – без шансов для портьере гостей. Наполи продолжил атаковать в надежде сразу забить второй и решить исход встречи, однако выстрел Диавара пролетел рядом со штангой, а с попыткой Инсинье справился Ламанна. Но когда в очередной раз игру на себя взял Мертенс, Грифонов от второго гола ничего не спасло. Дрис убежал в прорыв, обыграл парочку защитников соперника и выкатил мяч на Джаккерини, который расстрелял ворота Дженоа.



Оставшиеся двадцать минут встречи неаполитанцы контролировали мяч в центре поля и спокойно довели дело до победного. В фантастической форме адзурри улетают в Мадрид, но впереди на коллектив Сарри ожидает важный и тяжелый отрезок сезона: это и дуэль Реалом в Лиге чемпионов, и встречи с Ювентусом в Кубке Италии, да и поединки чемпионата против Аталанты и Ромы.

Football.ua

Наполи — Дженоа 2:0

Голы: Зьелински, 50, Джаккерини, 68

Наполи: Рейна — Маджо, Альбиоль, Кулибали, Гулам — Зьелински, Диавара, Хамшик (Аллан, 75) — Джаккерини (Рог, 73), Мертенс (Паволетти, 78), Инсинье

Дженоа: Ламанна — Муньос, Бурдиссо, Джентилетти (Орбан, 19) — Лазович, Велозу (Катальди, 39), Хильемарк, Лаксальт — Ригони, Симеоне, Палладино (Таарабт, 58)

Предупреждения: Рог — Орбан, Бурдиссо