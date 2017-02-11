Италия

Как минимум до конца февраля Милан будет вынужден обходиться без своего центрального защитника Алессио Романьоли.

Романьоли получил травму в поединке 18-го тура Серии А против Болоньи (1:0).

Официальный сайт Милана сообщил, что у Алессио травма приводящей мышцы бедра. При этом клуб не прогнозирует, когда защитник вернется в строй.

Sky Sport Italia сообщает, что Романьоли выбыл на срок от 2 до 4 недель. Из-за этого Алессио не сыграет как минимум с Лацио и Фиорентиной, а возможно, что его не будет и в играх против Сассуоло, Кьево и Ювентуса.

В нынешней кампании на счету Алессио 22 игры во всех турнирах за Милан, в которых он отметился 3 желтыми и 1 красной карточкой.