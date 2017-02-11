Италия

Полузащитник Фиорентины Риккардо Сапонара попал в заявку на ближайший матч команды.

Напомним, что Сапонара только в конце января перебрался в стан Фиорентины. Пока что 25-летний футболист не успел дебютировать за новую команду из-за травмы лодыжки.

Сегодня Фиалки в родных стенах сразятся с Удинезе в рамках 24-го тура Серии А.

В заявку на этот поединок попал и Сапонара. Таким образом, сегодня футболист может дебютировать за новую команду.

Кроме того, восстановился после повреждения нападающий Никола Калинич. У него также есть шансы выйти на поле.