Полузащитник Фиорентины Риккардо Сапонара попал в заявку на ближайший матч команды.
РИККАРДО САПОНАРА, GETTY IMAGES
11 февраля 2017, 18:55
Напомним, что Сапонара только в конце января перебрался в стан Фиорентины. Пока что 25-летний футболист не успел дебютировать за новую команду из-за травмы лодыжки.
Сегодня Фиалки в родных стенах сразятся с Удинезе в рамках 24-го тура Серии А.
В заявку на этот поединок попал и Сапонара. Таким образом, сегодня футболист может дебютировать за новую команду.
Кроме того, восстановился после повреждения нападающий Никола Калинич. У него также есть шансы выйти на поле.