Наставник Торино Синиша Михайлович дал комментарий накануне матча против Пескары.
синиша михайлович, twitter
11 февраля 2017, 17:45
Торино примет Палермо завтра в 16:00.
"Мы не будем недооценивать Пескару. В чемпионате Италии не бывает легких соперников. Пескара хорошо сыграла с Фиорентиной и Лацио", — цитирует Михайловича Football Italia.
"Есть сложные периоды в сезоне. Это как Формула 1, где есть прямые, повороты и точки торможения".
"Мы решали проблемы в команде и думаем только о победе. В коллективе нет проблем, игроки просто злые от того, что хотят побеждать и забивать", — отметил специалист.