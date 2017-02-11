Италия

Наставник Торино Синиша Михайлович дал комментарий накануне матча против Пескары.

Торино примет Палермо завтра в 16:00.

"Мы не будем недооценивать Пескару. В чемпионате Италии не бывает легких соперников. Пескара хорошо сыграла с Фиорентиной и Лацио", — цитирует Михайловича Football Italia.

"Есть сложные периоды в сезоне. Это как Формула 1, где есть прямые, повороты и точки торможения".

"Мы решали проблемы в команде и думаем только о победе. В коллективе нет проблем, игроки просто злые от того, что хотят побеждать и забивать", — отметил специалист.