Италия

Хавбеки Старой Синьоры Клаудио Маркизио и Марио Лемина полностью оправились от повреждений и готовы помочь своей команде в предстоящем поединке с Сардинийцами.

Напомним, что Клаудио Маркизио не смог принять участие в игре против Кротоне (2:0), которая состоялась три дня назад. Что касается французского хавбека бьянко-нери Марио Лемина, то в конце января у него был выявлен отеки кости. Сообщалось, что данное повреждение может вывести игрока из строя на несколько недель.

Впрочем, как утверждает издание Football Italia, и Клаудио и Лемина уже оправились от своих травм и даже полетели вместе с командой на предстоящий поединок против Кальяри, который запланирован на завтра.

Оба футболиста попали в заявку на матч, в то время, как их партнер по команде Андреа Барцальи вынужден будет наблюдать за игрой с Островитянами по телевизору. После поединка с Кротоне, у центрального защитника Старой Синьоры были выявлены проблемы с бедром.

Отметим, что игра Ювентуса и Кальяри запланирована на завтра, начало поединка в 21:45 по киевскому времени.