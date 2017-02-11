Италия

Полузащитник миланского Интера и сборной Аргентины Эвер Банега угодил в лазарет.

Напомним, что 28-летний центрхав присоединился к нерадзурри перед стартом текущего сезона, заключив 3-летний контракт.

Как сообщает официальный сайт Интера, во время сегодняшней тренировки Банега травмировал колено.

Предполагается, что аргентинец повредил связки. Точный характер его травмы и сроки возвращения на поле станут известны после углубленного медосмотра.

Однако уже понятно, что в завтрашнем домашнем матче итальянской Серии А против Эмполи Банега участия не примет.

Кроме того, в ближайшем поединке нерадзурри не смогут рассчитывать на помощь еще двух основных исполнителей — хавбека Ивана Перишича и форварда Мауро Икарди, которые отбывают дисквалификацию.

В текущем сезоне Банега отыграл за Интер во всех турнирах 23 матча, отметившись 2 голами и 4 ассистами.