Полузащитник миланского Интера и сборной Аргентины Эвер Банега угодил в лазарет.
Эвер Банега, juventus.com
11 февраля 2017, 21:07
Напомним, что 28-летний центрхав присоединился к нерадзурри перед стартом текущего сезона, заключив 3-летний контракт.
Как сообщает официальный сайт Интера, во время сегодняшней тренировки Банега травмировал колено.
Предполагается, что аргентинец повредил связки. Точный характер его травмы и сроки возвращения на поле станут известны после углубленного медосмотра.
Однако уже понятно, что в завтрашнем домашнем матче итальянской Серии А против Эмполи Банега участия не примет.
Кроме того, в ближайшем поединке нерадзурри не смогут рассчитывать на помощь еще двух основных исполнителей — хавбека Ивана Перишича и форварда Мауро Икарди, которые отбывают дисквалификацию.
В текущем сезоне Банега отыграл за Интер во всех турнирах 23 матча, отметившись 2 голами и 4 ассистами.