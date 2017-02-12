Италия

Наставник Кальяри Массимо Растелли дал комментарий относительно скорой игры его подопечных против туринского Ювентуса.

Напомним, что завтра Кальяри принимает действующего чемпиона Италии туринский Ювентус.

Накануне игры со Старой Синьорой, главный тренер Островитян Массимо Растелли отметил силу оппонента, хотя и подчеркнул, что непобедимых команд не существует.

"Ювентус — противник, который не позволяет ничего, но тем не менее, я хочу получить положительный результат ради наших болельщиков. Мы сильны дома, и мы можем сыграть, как настоящий Кальяри, как единое целое — с первой и до последней минуты".

"Мы должны избегать пауз в интенсивности, которые могут негативно повлиять на нашу игру. У каждой команды есть слабое место, нет таких коллективов, которые нельзя было бы обыграть".

"Ювентус также силен физически. Мы, как и Макс Аллегри (наставник Ювентуса, прим), также хотим выиграть это сражение", — резюмировал Растелли.