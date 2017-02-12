Напомним, что завтра Кальяри принимает действующего чемпиона Италии туринский Ювентус. 

Накануне игры со Старой Синьорой, главный тренер Островитян Массимо Растелли отметил силу оппонента, хотя и подчеркнул, что непобедимых команд не существует.

"Ювентус — противник, который не позволяет ничего, но тем не менее, я хочу получить положительный результат ради наших болельщиков. Мы сильны дома, и мы можем сыграть, как настоящий Кальяри, как единое целое — с первой и до последней минуты".

"Мы должны избегать пауз в интенсивности, которые могут негативно повлиять на нашу игру. У каждой команды есть слабое место, нет таких коллективов, которые нельзя было бы обыграть".

"Ювентус также силен физически. Мы, как и Макс Аллегри (наставник Ювентуса, прим), также хотим выиграть это сражение", — резюмировал Растелли.

 