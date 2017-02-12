Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов Горожан и Шпор.
Андреа Белотти, AFP
12 февраля 2017, 10:59
Ранее стало известно об интересе к 23-летнему форварду со стороны Челси, Ман Юнайтед и Реала.
По данным итальянского издания Tuttosport, теперь к списку клубов, которые следят за Белотти, присоединились Тоттенхэм и Ман Сити.
Напомним, что недавно молодой итальянец продлил контракт с Быками до лета 2020 года. Теперь его клаусула составляет 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Белотти провел 20 матчей в Серии А и забил 15 голов.