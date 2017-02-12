Италия

Нападающий Торино Андреа Белотти попал в сферу интересов Горожан и Шпор.

Ранее стало известно об интересе к 23-летнему форварду со стороны Челси, Ман Юнайтед и Реала.

По данным итальянского издания Tuttosport, теперь к списку клубов, которые следят за Белотти, присоединились Тоттенхэм и Ман Сити.

Напомним, что недавно молодой итальянец продлил контракт с Быками до лета 2020 года. Теперь его клаусула составляет 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Белотти провел 20 матчей в Серии А и забил 15 голов.