Италия

Боснийский форвард Ромы Эдин Джеко поделился своими впечатлениями от игры с Кротоне.

Напомним, что сегодня римская Рома гостила у дебютанта Серии А Кротоне. Точные удары в исполнении Раджи Наингголана и Эдина Джеко позволили Волкам одержать победу над Пифагорейцами со счетом 2:0 и вернуть таким образом себе вторую строчку в чемпионате.

Эдин Джеко, который помимо гола в ворота соперника, не сумел реализовать пенальти в начале поединка, отметил важность трех очков, хотя и признал, что право на пробитие пенальти в следующий раз он отдаст кому-то другому.

"Побеждать в Серии А всегда нелегко, но Кротоне не доставил нам каких-то особых проблем сегодня. Мы сделали то, что и должны были сделать", — отметил босниец.

"В следующий раз я мог бы оставить право на пробитие пенальти для кого-то другого. Я сегодня отличился, и это главное. Пенальти не всегда получается реализовать, такое происходит".

"Теперь у нас есть три дня отдыха перед игрой против Вильярреала в Лиге Европы. Эта команда, как и мы, любит играть в футбол".

Стоит отметить, что именно Эдин Джеко является на данный момент лучшим снайпером чемпионата — в активе боснийца 18 голов в 24-х турах.