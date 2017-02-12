Боснийский форвард Ромы Эдин Джеко поделился своими впечатлениями от игры с Кротоне.
Эдин Джеко, uefa.com
12 февраля 2017, 16:14
Напомним, что сегодня римская Рома гостила у дебютанта Серии А Кротоне. Точные удары в исполнении Раджи Наингголана и Эдина Джеко позволили Волкам одержать победу над Пифагорейцами со счетом 2:0 и вернуть таким образом себе вторую строчку в чемпионате.
Эдин Джеко, который помимо гола в ворота соперника, не сумел реализовать пенальти в начале поединка, отметил важность трех очков, хотя и признал, что право на пробитие пенальти в следующий раз он отдаст кому-то другому.
"Побеждать в Серии А всегда нелегко, но Кротоне не доставил нам каких-то особых проблем сегодня. Мы сделали то, что и должны были сделать", — отметил босниец.
"В следующий раз я мог бы оставить право на пробитие пенальти для кого-то другого. Я сегодня отличился, и это главное. Пенальти не всегда получается реализовать, такое происходит".
"Теперь у нас есть три дня отдыха перед игрой против Вильярреала в Лиге Европы. Эта команда, как и мы, любит играть в футбол".
Стоит отметить, что именно Эдин Джеко является на данный момент лучшим снайпером чемпионата — в активе боснийца 18 голов в 24-х турах.