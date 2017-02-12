Италия

Наставник Ромы Лучано Спаллетти дал свой комментарий относительно недавнего поединка его команды против Кротоне.

Сегодня Рома в гостях сумела переиграть дебютанта Серии А Кротоне со счетом 2:0 — голы в исполнении Джеко и Наигголана позволили Волкам вернуть себе вторую строчку в чемпионате.

Наставник римлян Лучано Спаллетти отметил важность этой победы, а также отдал должное Радже Наингголану, который вывел Рому с капитанской повязкой на эту игру.

"Мы усложнили себе жизнь после промаха с пенальти (Джеко не забил пенальти в начале встречи, прим.), но затем мы все взяли под свой контроль", — сказал Спаллетти Sky Sport Italia.

Главный тренер Ромы прокомментировал также выступления Мохамеда Салаха, который вышел в стартовом составе команды после поездки на Кубок Африканских Наций, где он в составе сборной Египта уступил в финальном поединке Камеруну.

"Мы уже знали на что он способен. Когда у него имеется достаточно пространства, защитникам становится очень сложно".

"Наингголан — один из лучших игроков, и мы надеемся, что он будет продолжать находится в этой потрясающей физической и психологической форме. Он хочет остаться в Риме, ему следует просто немного повзрослеть", — резюмировал Спаллетти.