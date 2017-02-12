Италия

Главный тренер Торино Синиша Михайлович поделился своими мыслями после поединка против Пескары (5:3).

Команда Серба уничтожала Пескару по ходу матча со счетом 5:0, но всё же пропустила 3 гола в свои ворота.

"Хотели вернуть победы и нам удалось это сделать, забив 5 мячей", — цитирует Михайловича Football Italia.

"У нас было хорошее отношение к делу, но затем мы уснули и пропустили три мяча. Мы способны на хорошие вещи, и на плохие".

"Не боялся, что мы можем упустить победу. Несмотря на все вопросы к нам, у нас уже больше на 7 очков, чем в прошлом сезоне, а также за нас играет Андреа Белотти".

"Переживаем процесс роста. Мы всё еще строим наш стиль игры, который меняется. Тем не менее, мне кажется, что стакан наполовину полный", — отметил специалист.