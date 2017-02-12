Италия

Наставник Болоньи Роберто Донадони дал комментарий после матча против Сампдории (1:3).

Команда Донадони вела в матче, аж пока на 82-й минуте Муриэль не сравнял счет ударом с пенальти.

"Мы играли очень хорошо, жертвовали на поле собой, но ушли с пустыми руками", — цитирует Донадони Football Italia.

"Назначенный пенальти – это что-то невероятное. Нужно быть очень некомпетентным, чтобы назначить 11-метровый в том эпизоде. Если бы мы были большим клубом, то арбитр бы лучше подумал в том случае".

"Я играл за Милан и знаю, как работают эти вещи. Нужно рассчитывать только на себя и бороться с удвоенной силой".

"Постараемся использовать этот гнев в позитивном ключе. Игроки и болельщики возмущены", — отметил специалист.