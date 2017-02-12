Италия

Легендарный форвард Кальяри и сборной Италии Луиджи Рива получил престижную награду.

Рива (в центре с нагардой), Mario Rosas

Рива (в центре с нагардой), Mario Rosas

Сегодня перед матчем Кальяри и Ювентуса Рива получил Золотую Медаль за спортивные заслуги. Это высшая спортивная награда Италии.

72-летний Рива еле сдерживал слезы, получая награду перед болельщиками, для которых он является примером.

Рива практически всю карьеру провел в составе Кальяри, выступая за них с 1963 по 1976 год.

Благодаря Риве Кальяри в 1970 году стал чемпионом Италии. За сборную Италии Джиджи забил 35 голов в 42-х матчах, что до сих пор является лучшим результатом в истории Скуадры Адзурры.