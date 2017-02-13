Италия

Наставник Пескары Массимо Оддо не желает уходить в отставку.

Недавно появилась информация, что Оддо хочет покинуть свой пост во благо Пескары после поражения от Торино (3:5).

Спортивный директор Пескары Лука Леоне заявил, что на данный момент клуб не получил никаких предложений об отставке.

Уже сегодня состоится совещание с участием директоров, сотрудников и игроков клуба, чтобы сделать выводы и принять меры.

В 24 играх Пескара набрала лишь 9 пунктов. Команда Оддо отстает от спасительного 17 места на 12 очков. В последних 2 встречах Дельфины пропустили 11 голов. Они проиграли 15 из последних 17 встреч.