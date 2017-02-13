Италия

Полузащитник Интера Эвер Банега этой зимой может покинуть стан нерадзурри.

Банега перебрался в Интер из Севильи летом 2016 года на правах аренды. За половину сезона 28-летний игрок так и не смог стать игроком основного состава, в связи с чем в прессе появлялось все больше слухов о его возможном уходе.

В конце минувшего года появилась информация, что Интер готов расстаться с Банегой, если любой клуб предложит за него 25 миллионов евро.

Как информирует Estadio Deportivo, такую сумму уже в этом месяце за Банегу готов выложить китайский Тяньцзинь Сунцзян. Согласно источнику, в услугах игрока заинтересован лично наставник клуба Фабио Каннаваро.

Кроме того, отмечается, что Тяньцзинь Сунцзян готов платить игроку 8 миллионов евро в год.

В текущем сезоне Банега провел за Интер 23 матча во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 ассиста.