Тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в поединке с Кальяри (2:0) в рамках Серии А.
Массимилиано Аллегри, AFP
13 февраля 2017, 14:59
"Дубль Игуаина? Мы всегда знали, что Гонсало прекрасно реализовывает моменты. Его работа на благо команды действительно впечатляет", — начал алленаторе Старой Синьоры.
"Мы не сошли с победного пути после перехода к схеме 4-2-3-1, которая позволяет задействовать всех звезд. Наступил такой момент сезона, когда я решил, что изменения будут правильным решением".
"Команда должна научиться работать с мячом быстрее, а также уметь выбирать правильный подход для каждой конкретной ситуации, иначе мы станет предсказуемыми", — добавил Аллегри.
Отметим, что данная победа стала для Аллегри 100-й в Серии А у руля Ювентуса.