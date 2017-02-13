Италия

Тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри прокомментировал победу своей команды в поединке с Кальяри (2:0) в рамках Серии А.

"Дубль Игуаина? Мы всегда знали, что Гонсало прекрасно реализовывает моменты. Его работа на благо команды действительно впечатляет", — начал алленаторе Старой Синьоры.

"Мы не сошли с победного пути после перехода к схеме 4-2-3-1, которая позволяет задействовать всех звезд. Наступил такой момент сезона, когда я решил, что изменения будут правильным решением".

"Команда должна научиться работать с мячом быстрее, а также уметь выбирать правильный подход для каждой конкретной ситуации, иначе мы станет предсказуемыми", — добавил Аллегри.

Отметим, что данная победа стала для Аллегри 100-й в Серии А у руля Ювентуса.