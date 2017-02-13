Италия

Итальянские СМИ уверяют, что Винченцо Монтелла сохранил пост тренера Милана из-за вмешательства китайских олигархов.

Football Italia со ссылкой на Sky информирует о том, что президент россонери Сильвио Берлускони хотел провести смену тренера команды.

Тем не менее, учитывая тот факт, что после продажи части акций китайские инвесторы имеют право голоса, Аэроплан сохранил работу.

Последние не слишком успешные результаты Милана (команда опустилась с 3-го на 8-е место) не способствовали и так напряженным отношениям Монтеллы и Берлускони.

До драматической победы против Болоньи (команда обыграла противника вдевятером), россонери проиграли четыре встречи кряду.

Напомним, несмотря на не слишком активную трансферную кампанию прошлым летом, Милан взял Суперкубок Италии.