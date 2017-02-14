Италия

Лазарет итальянского Дженоа пополнился двумя игроками — защитником Сантьяго Джентилетти и полузащитником Мигелем Велозу.

Напомним, что оба футболиста травмировались 10 февраля — в первом тайме гостевого поединка итальянской Серии А против Наполи (0:2).

Как сообщает официальный сайт генуэзского клуба, во время углубленного медосмотра врачи выявили у Джентилетти сильный ушиб правого голеностопа, а у Велозу — повреждение задней поверхности левого бедра.

Сроки восстановления игроков не уточняются.

Однако предполагается, что и аргентинец, и португалец выбыли из строя минимум на две недели.

В текущем сезоне Джентилетти отыграл за Дженоа во всех турнирах 8 матчей (1 гол), а Велозу — 17 поединков (1 гол, 4 ассиста).