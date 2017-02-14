Италия

Травма, полученная вратарем Лацио Федерико Маркетти перед вчерашней игрой с Миланом, может оказаться весьма серьезной.

Вчера Маркетти должен был выйти в основе Лацио на матч против Милана. Однако Федерико получил травму колена на разминке.

По информации Sky, Лацио сразу же отправил вратаря в клинику Падейя для прохождения МРТ. Клуб опасается, что Маркетти повредил связки.

В таком случае Маркетти может провести несколько месяцев вне игры.

В основе на матч с Миланом (1:1) вышел 21-летний албанец Томас Стракоша.

Вчера сообщалось, что Лацио подыскивает замену для Маркетти, который может покинуть клуб в конце сезона. Орлы рассматривают кандидатуру таланта Тулузы Альбана Ляфона.