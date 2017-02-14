Италия

Главный тренер Милана Винченцо Монтелла в восторге от несокрушимого командного духа своих подопечных.

Вчера Милан сыграл с Лацио 1:1. Россо-нери находились под давлением большую часть матча, однако Сусо в концовке вырвал ничью для Дьяволов.

"Этот матч мне нравится намного больше, чем другие, в которых мы играли вничью", — отметил Монтелла.

"Я все больше и больше горжусь, что тренирую такой Милан. Ребята продемонстрировали потрясающий командный дух".

"У каждого тренера свой взгляд на матчи. Много раз я говорил, что мы играли лучше соперника, а потом проигрывали".

"Матч был сложным, но не потому, что мы неправильно на него настроились. Весь левый фланг никогда не играл вместе, также, как и трое из четырех футболистов в центре".

После 24 туров Милан занимает 7-е место, уступая 3 очка Лацио. В следующем туре подопечные Монтеллы сразятся с Фиорентиной.