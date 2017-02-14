Италия

Легендарный голландский футболист Рональд де Бур уверен, что невозможность хорошо узнать игроков сыграла злую шутку с его братом в Интере.

Франк де Бур сменил Роберто Манчини во главе Интера летом, однако был уволен после того, как проиграл 7 из 14 своих матчей.

В бытность свою игроком он вместе с братом играл за Рейнджерс. Теперь Франка сватают в тренерское кресло Джерс, однако Рональд уверяет, что тот не согласится принять команду по ходу сезона.

"Франк никогда не примет команду в это время. Он мне говорил, да я и раньше знал, что ожидает до конца апреля – тогда будет взвешивать имеющиеся варианты", — заявил Рональд ВВС.

"Он возглавил Интер лишь за 2 недели до старта чемпионата и действительно усвоил этот урок. У Франка не было времени подготовить команду. Поэтому он желает проводить хорошие предсезонные подготовки, иметь возможность хорошо узнать игроков. Поэтому прямо сейчас он ни за что не примет Рейнджерс, об этом не может быть и речи".

Рейнджерс сейчас идет на 3-м месте в чемпионате Шотландии.