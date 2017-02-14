Италия

Экс-президент Интера Массимо Моратти уверен, что нерадзурри мало в чем уступают Ювентусу.

Ювентус выиграл пять последних чемпионатов Италии кряду и уверенно движется к победе и в этом сезоне. После 24 туров Старая Синьора опережает на 7 пунктов Рому, а идущий 4-м Интер – и вовсе на 15 очков.

Однако Интер выиграл 8 из последних 9 матчей в Серии А и это дает Моратти повод для оптимизма.

"Как болельщик, ты всегда веришь в команду. Сейчас наша вера оправдана, она имеет под собой основания. Интер восхищает каждого, на него возложено много надежд. Все хотят видеть игру команды", — заявил Моратти.

"Есть ощущение, что Интер ожидает хорошее будущее. Отставание от Ювентуса? Оно уже не так велико, нужно только несколько удачных ходов. Составы примерно на одном уровне".

В воскресенье Интер сыграет против Болоньи.