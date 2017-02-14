Италия

Бразильский страж ворот Островитян Рафаэль Бетенкурт поставил свою подпись под новым трудовым соглашением со своим клубом.

По информации официального сайт Кальяри, голкипер команды Рафаэль Бетенкурт продлил свой контракт с клубом до лета 2018 года.

Предыдущее трудовое соглашение Рафаэля с командой истекало летом этого года.

Бразилец перебрался в Кальяри в начале 2016 года на правах аренды из Вероны.

В текущем сезоне 35-летний голкипер Кальяри провел за свою команду в Серии А 11 поединков.

Напомним, что на данный момент Сардинийцы идут в чемпионате на 15-м месте — в активе подопечных Массимо Растелли 27 пунктов после 24-х сыгранных туров.