Итальянский специалист Массимо Оддо больше не является тренером Дельфинов.
Массимо Оддо, IL MARTINO
14 февраля 2017, 17:52
Как сообщает официальный сайт Пескары, руководство клуба приняло решение расстаться с 40-летним наставником.
После 24-х туров в Серии А Дельфины набрали лишь 9 пунктов и расположились на последнем месте, отставая от спасительной строчки на 13 очков.
Пока Пескара не определится с персоной нового тренера, командой будет руководить Лучано Заури.
Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на пост тренера Дельфинов является Луиджи Де Канио.