Италия

Итальянский специалист Массимо Оддо больше не является тренером Дельфинов.

Как сообщает официальный сайт Пескары, руководство клуба приняло решение расстаться с 40-летним наставником.

После 24-х туров в Серии А Дельфины набрали лишь 9 пунктов и расположились на последнем месте, отставая от спасительной строчки на 13 очков.

Пока Пескара не определится с персоной нового тренера, командой будет руководить Лучано Заури.

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным кандидатом на пост тренера Дельфинов является Луиджи Де Канио.