Италия

Тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал ничью своей команды в поединке с Миланом (1:1).

Вингер россо-нери Сусо сравнял счет лишь в концовке встречи, добыв ничью для своей команды.

"Очень жаль. Это была матч, в котором мы должны были побеждать, нанеся 23 удара, но отличившись лишь с пенальти", — начал Индзаги.

"Я горжусь тем, что Лацио может играть так, как в данной встрече. В последних двух поединках мы должны были выиграть".

"Я доволен своими нападающими. Возможно, сегодня нам немного не повезло, да и Доннарумма провел отличный матч. Аналогичная история случилась в игре с Кьево", — добавил итальянский специалист.

После 24-х туров в Серии А в активе Лацио 44 очка и 6-е место в турнирной таблице.