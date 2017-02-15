Италия

Крайний защитник немецкого Вольфсбурга Рикардо Родригес похоже определился с своим будущим.

В начале февраля сообщалось, что переход Родригеса в миланский Интер — практически решенный вопрос.

Два дня назад стало известно о том, что агент игрока Джанлука ди Доменико провел встречу с функционером нерадзурри Пьеро Аузилио относительно перехода его клиента в стан Интернационале.

Как сообщает издание Corriere dello sport, швейцарский оборонец Волков таки окончательно определился со своим будущем — судя по всему, в летнее трансферное окно игрок пополнит ряды Интера.

В контракте у футболиста прописана сумма отступных — 22 миллиона евро. В Интере готовы заплатить за фуллбека такие деньги.

Интересен тот факт, что оба клуба уже сотрудничали между собой во время перехода Ивана Перишича. Хорват перебрался в Италию летом 2015 года, перейдя из Вольфсбурга за 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник сыграл 22 матча, забил 2 гола и отдал столько же ассистов. Кроме того, на счету у футболиста гол в 45-ти матчах за национальную команду Швейцарии.