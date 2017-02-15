Италия

Рома положила глаз на защитника Бенфики Виктора Линделофа.

Как информирует издание Leggo, Рома рассматривает вариант с приобретением центрбека Орлов Виктора Линделофа.

Согласно источнику, Рома планирует заменить игроком Бенфики Костаса Маноласа, который может покинуть клуб.



Этой зимой Линделоф был близок к переходу в Ман Юнайтед, однако английский клуб в последний момент отказался от варианта с оформлением трансфера 22-летнего шведа.

Действующее соглашение Виктора с Бенфикой рассчитано до лета 2020 года.

В текущем сезоне Линделоф провел за Орлов 31 матч во всех турнирах.