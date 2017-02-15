Рома положила глаз на защитника Бенфики Виктора Линделофа.
ВИКТОР ЛИНДЕЛОФ, EXPRESS.CO.UK
15 февраля 2017, 13:21
Как информирует издание Leggo, Рома рассматривает вариант с приобретением центрбека Орлов Виктора Линделофа.
Согласно источнику, Рома планирует заменить игроком Бенфики Костаса Маноласа, который может покинуть клуб.
Этой зимой Линделоф был близок к переходу в Ман Юнайтед, однако английский клуб в последний момент отказался от варианта с оформлением трансфера 22-летнего шведа.
Действующее соглашение Виктора с Бенфикой рассчитано до лета 2020 года.
В текущем сезоне Линделоф провел за Орлов 31 матч во всех турнирах.