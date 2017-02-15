Италия

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис сравнил бывшего нападающего Партенопеи Гонсало Игуаина с нынешним — Дрисом Мертенсом.

"С точки зрения количества Гонсало лучше Дриса, поскольку забил больше голов, но в плане качества игры, умения помогать партнерам и альтруизма бельгиец сильнее", — заявил президент неаполитанцев.

"Мертенс куда щедрее, чем Игуаин. Дрис никогда не будет неистовствовать из-за ошибки партнера, он обращает внимание только на свои оплошности", — добавил Де Лаурентис.

В текущем сезоне Игуаин забил 18 голов в 24-х матчах Серии А.

Что же касается Мертенса, то на его счету 16 точных ударов в 22-х поединка итальянского первенства.