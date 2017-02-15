Италия

Бывший хавбек Реала и Ромы Антонио Кассано заявил, что из-за отсутствия предложений может закончить карьеру.

"При нынешних раскладах я все еще мог бы играть в Серии А, чего мне и хотелось бы. Но если нет подобной возможности, то я буду сидеть дома", — начал Кассано.

"Весьма вероятно, что в июне я закончу карьеру футболиста и стану менеджером своей жены. Теперь только она может приносить домой бекон".

"Что я могу поделать, если меня не приглашает ни одна команда? Я не собираюсь играть в Китае, Греции или Аргентине. Мне не хочется никуда уезжать. Я хочу остаться в Италии, но на данный момент не получал никаких предложений", — резюмировал он.

Последней командой Кассано была Сампдория, в составе которой в минувшем сезоне он провел 24 матча в Серии А и забил 2 гола.

В конце января 34-летний итальянец расторг контракт с блу-черкьятти и стал свободным агентом.