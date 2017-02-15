Италия

Нападающий Ромы Стефан Эль Шаарави привлек внимание Шершней.

По данным испанского издания Mundo Deportivo, Уотфорд рассматривает возможность приобретения 24-летнего форварда.

Сообщается, что помимо англичан Эль Шаарави находится на радаре у Лас-Пальмаса, Фиорентины и Дженоа.

Напоним, что молодой итальянец перебрался в Рому из Милана на правах аренды зимой 2016 года, а летом римский клуб выкупил его за 13 миллионов евро.

В текущем сезоне Эль Шаарави провел 27 матчей во всех турнирах в составе Волков, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.