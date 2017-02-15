Италия

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала заявил, что в ближайшее время продлит контракт со Старой Синьорой.

Отметим, что действующее соглашение 23-летнего форварда с бьянко-нери рассчитано до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что согласно новому контракту будут улучшены финансовые условия Дибалы и увеличена клаусула.

"Я очень близок к продлению сотрудничества с Ювентусом. Со своей стороны мне бы этого хотелось", — заявил аргентинец.

"Осталось совсем немного. Мой агент приедет в Италию, чтобы обсудить последние детали с Мароттой", — добавил Дибала.

В текущем сезоне Дибала провел 24 матча во всех турнирах в составе Ювентуса и забил 9 голов.