Италия

Крайний защитник Ромы Алессандро Флоренци может пропустить остаток сезона.

В конце октября в матче против Сассуоло получил разрыв крестообразных связок колена. Впоследствии игрок перенес операцию и приступил к восстановлению.

На вчерашней тренировке Ромы защитник снова травмировал колено. Завтра игроку предстоит пройти углубленное медицинское обследжование.

Как информирует La Repubblica, если же худшие опасения подтвердятся и у Флоренци обнаружат новое повреждение крестообразных связок, то игрок сразу же будет прооперирован.

Таким образом, в нынешнем сезоне 25-летний футболист может уже не сыграть за Волков.

В текущем сезоне Флоренци провел за Рому 9 матчей в Серии А.