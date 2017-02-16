Крайний защитник Ромы Алессандро Флоренци может пропустить остаток сезона.
АЛЕССАНДРО ФЛОРЕНЦИ, GETTY IMAGES
16 февраля 2017, 15:30
В конце октября в матче против Сассуоло получил разрыв крестообразных связок колена. Впоследствии игрок перенес операцию и приступил к восстановлению.
На вчерашней тренировке Ромы защитник снова травмировал колено. Завтра игроку предстоит пройти углубленное медицинское обследжование.
Как информирует La Repubblica, если же худшие опасения подтвердятся и у Флоренци обнаружат новое повреждение крестообразных связок, то игрок сразу же будет прооперирован.
Таким образом, в нынешнем сезоне 25-летний футболист может уже не сыграть за Волков.
В текущем сезоне Флоренци провел за Рому 9 матчей в Серии А.