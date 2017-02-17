Италия

Крайний защитник Ромы Алессандро Флоренци вынужден во второй раз лечь под нож.

В конце октября в матче против Сассуоло получил разрыв крестообразных связок колена. Впоследствии игрок перенес операцию и приступил к восстановлению.

Позавчера на тренировке команды футболист снова травмировал колено. Сегодня же игрок прошел углубленное медицинское обследование, которое подтвердило худшие опасения.

Итальянские СМИ информируют о том, что Флоренци снова порвал крестообразные связки колена. В ближайшее время игрок будет прооперирован.

Ожидается, что на восстановление у Флоренци уйдет от 6 до 8 месяцев.