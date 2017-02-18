Италия

Издание La Gazzetta dello Sport утверждает, что 3 марта Милан наконец-то перейдет под полный контроль китайских инвесторов.

Процесс перехода Милана от Сильвио Берлускони к китайским инвесторам постоянно затягивался и уже длится более года.

До сих пор остаются неизвестными все имена участников конгломерата Sino-Europe Sports. Этот конгломерат должен выкупить у Сильвио Берлускони 99,9% акций Милана.

La Gazzetta dello Sport утверждает, что сделка будет завершена 3 марта.

Ожидается также, что первым шагом китайских инвесторов в роли полноправных владельцев Милана станет подписание долгосрочного контракта с голкипером Джанлуиджи Доннаруммой.