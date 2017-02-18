Италия

Боссы Фиорентины не желают терять талантливого нападающего Федерико Бернардески.

Бернардески является воспитанником Фиорентины и одним из ее лидеров. На игрока сборной Италии заглядываются многие клубы, среди которых – Интер, Милан. Ювентус, Барселона, Бавария и Челси.

По информации La Gazzetta dello Sport, Фиалки собираются продлить контракт с Федерико. В новом соглашении будет прописана сумма отступных, равная 70 млн евро. При этом клаусула будет действовать только для зарубежных клубов.

Новый контракт увеличит зарплату Бернардески до 2 млн евро за сезон. Нынешнее соглашение Федерико с Фиалками рассчитано до 2019 года.

На счету Бернардески 32 матча во всех турнирах за Фиорентину в этом сезоне. В них Федерико забил 13 голов и отдал 4 ассиста.