Италия

Генеральный директор Ювентуса Беппе Маротта не верит в возможность трансфера полузащитника ПСЖ Марко Верратти.

Верратти в августе прошлого года подписал новый пятилетний контракт с ПСЖ. Однако СМИ все равно прочили итальянцу уход из Парижа, называя Ювентус одним из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры Марко.

"Я очень рад за Верратти и за нашу сборную", — заявил Маротта Mediaset Premium.

"Это великий игрок, который нам нравится. Но переход Верратти в Ювентус – утопия, ведь он нужен ПСЖ и никто нам его не продаст".

14 февраля Верратти отыграл одну из ключевых ролей в матче ПСЖ против Барселоны. Парижане разгромили каталонцев 4:0.

В нынешней кампании на счету Марко 17 матчей в Лиге 1 (2 гола, 3 ассиста) и 6 – в ЛЧ (2 ассиста).