Италия

Левый защитник Вольфсбурга Рикардо Родригес видит себя только игроком Интера и поэтому отказал всем другим клубам.

СМИ все настойчивее сообщают о том, что летом левый защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес покинет Вольфсбург.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры фулбека называют Интер. Волки оценивают Рикардо в 22 млн евро.

По информации Tuttosport и La Gazzetta dello Sport, Родригес намерен перейти в Интер и уже ответил отказом на предложения других клубов. Предполагается, что интерес к Рикардо также проявляли Арсенал, ПСЖ и Марсель.

Первоначальное предложение Интера – 15 млн евро за защитника.

Также предполагается, что в случае перехода в стан нерадзурри Рикардо придется согласиться на снижение зарплаты с 4 до 2,5 млн евро + бонусы.