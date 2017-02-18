Италия

Нападающий Манчестер Сити Габриэль Жезус сконцентрирован на выступлениях за свою нынешнюю команду.

19-летний Жезус присоединился к Ман Сити этой зимой. Он сразу же ярко проявил себя в составе Горожан – за пять первых матчей Габриэль забил 3 гола и сделал 2 результативных передачи. Однако бразилец сломал плюсневую кость и теперь пропустит большую часть остатка сезона.

Интеру приписывали интерес к Жезусу еще до его перехода в Ман Сити. Недавно бывший президент нерадзурри Массимо Моратти заявил, что клубу вновь следует попытаться приобрести бразильца.

"Моратти – очень важный человек. Мы польщены его словами. Однако нет ни единого шанса, что Жезус перейдет в Интер в ближайшем будущем", — заявил агент игрока Кристиано Симоес.

"Габриэль сфокусирован только на Ман Сити. Он проделывает здесь отличную работу с Гвардиолой и желает вернуться в игру как можно скорее".

Ожидается, что летом китайские владельцы Интера серьезно потратятся на усиление состава. Некоторые слухи даже приписывают нерадзурри интерес к форварду Барселоны Лионелю Месси.